Тернопольские «мажоры» откусили ухо призеру чемпионата мира по биатлону

Возле Кафедрального собора в центре Тернополя «золотая молодежь» жестоко избила спортсмена-олимпийца. Инцидент произошел на Пасху.

Как сообщает ЗИК со ссылкой на газету «Номер один», около 21.00 молодые люди, не обращая внимания на прохожих, начали носиться на автомобиле по улице Сагайдачного от магазина «Молоко» до памятника Ивану Франко и назад. В это время в центре города отдыхали два известных тернопольских спортсмена – биатлонист, призер юниорского чемпионата мира Александр Починок и пловец, участник двух Олимпийских игр Александр Волынец.

Починок сделал «мажорам» замечание, после чего хулиганы, к которым подоспели еще несколько их друзей на джипе, напали на биатлониста. Вытянули из автомобиля, куда тот пытался сесть, и нанесли серьезные травмы. В итоге спортсмен попал в больницу со сломанным носом, гематомой на правом глазу и… откушенным ухом. Побили нападавшие и авто, прыгая по нему.

Как отмечает газета, среди главных «бойцов» были замечены сыновья известного в Тернополе человека. По неофициальной версии, родители «мажоров» пытаются уладить конфликт.

Пострадавшие ситуации не комментируют, храня тайну следствия. В областном УМВД сообщили, что по факту избиения возбуждено уголовное дело.