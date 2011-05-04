У Азарова уверяют, что украинские НПЗ не остановят

Работу Лисичанского и Одесского нефтеперерабатыващих заводов останавливать не планируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ.

Он отметил, что, наоборот, правительство работает над увеличением загрузки украинских НПЗ.

«Сегодня идет работа над тем, чтобы полностью загрузить наши нефтеперерабатывающие заводы - и Кременчугский, и Лисичанский, и Одесский НПЗ», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Он напомнил, что Украина договорилась о поставке нефти из Азербайджана, и в процессе находятся переговоры с Российской Федерацией.

«Мы, наоборот, работаем над тем, чтобы увеличить объем нефтепродуктов на собственных НПЗ, чтобы снизить импорт светлых нефтепродуктов в Украину», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ – Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-марте 2011 года увеличили производство автомобильного бензина на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 0,706 млн. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в январе-марте т.г. сократилось на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 0,641 млн. тонн. Производство топочного мазута в Украине в январе-марте т.г. сократилось на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 0,590 млн. тонн.