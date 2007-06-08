В Укрзализныце считают, что дефицита билетов нет

“Укрзализныця” назначила уже 23 пары дополнительных поездов на летний период, и в основном все в крымском направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного пассажирского управления “Укрзализныци” Леонид ЛОБОЙКО сегодня в ходе горячей линии в газете “Аргументы и факты”.

По его словам, «на сегодня не сказал бы, что есть дефицит проездных документов».

Л.ЛОБОЙКО отметил, что только некоторые из дополнительных поездов идут со 100-процентной загрузкой, остальные заполнены не полностью.

Он напомнил, что этим летом «Укрзализныця» планирует назначить 39 дополнительных пар поездов, из них 29 - в Крым.

Как сообщал УНИАН, заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь БРЕУС сообщал, что с мая уже курсируют 6 дополнительных пар поездов, из них 2 - на крымском направлении, с 1 июня начнут курсировать еще 11 пар поездов, 7 из них - в Крым. К 15 июля будет следовать 39 пар пассажирских поездов, из них 29 - на крымском направлении.

Кроме того, «Укрзализныця» имеет возможность назначить 47 дополнительных поездов разового назначения при поступлении соответствующих заявок, из них 17 - на крымское направление.

«Укрзализныця» в текущем году рассчитывает увеличить перевозки пассажиров в летний период на 2,5%, по сравнению с летом 2006 г., - до 154,2 млн. человек, в т.ч. 49 млн. - на дальнем сообщении.