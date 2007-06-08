Медведько забрал у СБУ дела об отравлении Цушко и захвате Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура Украины истребовала у СБУ 5 уголовных дел, возбужденных по фактам событий, которые произошли 24 мая на территории этого ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

“Все уголовные дела – а их 5, - которые находились в производстве СБУ, в том числе в отношении ЦУШКО, вчера истребованные нами”, - сказал А.МЕДВЕДЬКО, отметив, что Генпрокуратура как наблюдательный орган будет проверять и будет проводить дальнейшее расследование этих дел.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО уточнил, что дело в отношении министра внутренних дел Василия ЦУШКО возбуждено незаконно, поскольку уголовные дела в отношении государственных служащих I-III ранга должна расследовать Генпрокуратура.

Также А.МЕДВЕДЬКО не исключил, что какие-то уголовные дела будут объединять, а какие-то “будем расследовать в отдельном производстве”.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Президент Украины освободил Святослава ПИСКУНА от должности генпрокурора.

Депутаты коалиции, не согласные с этим решением, прибыли к зданию Генпрокуратуры, чтобы "обеспечить законный порядок в стране".

Также в Генпрокуратуру прибыл В.ЦУШКО в сопровождении спецподразделения "Беркут". Они затеяли драку с представителями Управления госохраны, чтобы проникнуть в кабинет генпрокурора.

В свою очередь, работники Управления госохраны прибыли в Генпрокуратуру, чтобы гарантировать назначение руководителем ведомства Виктора ШЕМЧУКА.

Пресс-центр СБУ сообщил, что по поручению Генпрокуратуры Украины Служба безопасности Украины расследует уголовные дела в связи с событиями, которые произошли 24 мая в здании Генпрокуратуры Украины в Киеве, в том числе - относительно превышения власти и служебных полномочий служебными лицами МВД Украины.