БЮТ: у экс-главы РГА при обыске нашли автомат и гранаты

На Буковине в доме у экс-главы Заставненской райгосадминистрации Михаила БОЙЧУКА при обыске нашли 8 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы Калашникова, гранаты и т.п.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Черновицкой областной организации ВО «Батькивщина», обнародованном сегодня.

В партии утверждают, что оружие обнаружила милиция, занесла в дело, но не сообщает об этом общественности, ссылаясь на тайну следствия. Сам М.БОЙЧУК находится в больнице с подозрением на инсульт.

Как сообщил УНИАН источник в областной прокуратуре, по состоянию на 27 апреля еще не было проведено очной ставки потерпевших рыбаков с М.БОЙЧУКОМ. «Врачи категорически против, чтобы сейчас работники прокуратуры проводили следственные действия, потому что у М.БОЙЧУКА подозрение на инсульт», - сообщил источник.

Местные СМИ предполагают, что сейчас искусственно затягивается процесс дачи показаний М.БОЙЧУКОМ, чтобы дать возможность ему продать имущество или скрыться, поскольку после при первой же очной ставке М.БОЙЧУКА следователи будут обязаны его арестовать. По данным УНИАН, в собственности экс-председателя Заставненской РГА находится завод безалкогольных напитков в с. Крещатик Заставненского района, которым сейчас руководит супруга М.БОЙЧУКА.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в райцентре Заставная несколько вооруженных ружьями мужчин в присутствии главы Заставненской райгосадминистрации М.БОЙЧУКА жестоко избили четырех местных жителей, которые пытались порыбачить на одном из платных прудов «Голубая нива».

19 апреля прокуратура Черновицкой области возбудила уголовное дело в отношении главы Заставненской райгосадминистрации М.БОЙЧУКА. Также возбуждено уголовное дело в отношении его родного брата, зятя и двух охранников частных прудов.

После возбуждения уголовного дела милиция арестовала охранников, зятя и брата М.БОЙЧУКА. Самого М.БОЙЧУКА не задержали, поскольку тот предоставил справку о своей инвалидности.

20 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение об освобождении М.БОЙЧУКА от должности председателя Заставненской РГА Черновицкой области.