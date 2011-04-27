ГНСУ собирается ввести единый стандарт налоговых деклараций

Государственная налоговая служба сегодня создала рабочую группу, которая займется разработкой новых, упрощенных и унифицированных форм налоговых деклараций. Соответствующее распоряжение подписал заместитель председателя ГНС Украины Александр КЛИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

В частности, планируется ввести единый стандарт налоговых деклараций и единую форму обязательных реквизитов. По мнению налоговиков, это значительно упростит процесс составления и подачи отчетности.

По словам А.КЛИМЕНКО, к этой работе будут привлечены не только практикующие специалисты Службы, но и ученые из ведущих вузов, готовящих налоговиков, бухгалтеров, аудиторов и финансистов. В состав группы также вошли специалисты, отвечающие за сервисы электронной отчетности, информатизацию ДПС, научные сотрудники Национального университета ГНС Украины.

Также со временем планируется провести общественное обсуждение с привлечением объединений налогоплательщиков и редакций профильных изданий.

«Объявленный стратегический курс остается неизменным - мы постепенно идем к единым стандартам бухгалтерского и налогового учетов, минимальному количеству отчетов, простых и удобных для плательщика форм обслуживания. Но мы стремимся избежать поспешных неосторожных шагов на этом пути, поэтому не торопимся, тщательно изучаем каждое предложение с помощью экспертов, ученых и самих плательщиков», - отметил А.КЛИМЕНКО.