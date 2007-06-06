На доме в Киеве, где родился Максимилиан Волошин, будет мемориальная доска

В Киеве на доме №22-24/9 на бульваре Тараса Шевченко будет установлена мемориальная доска выдающемуся поэту, художнику Максимилиану Волошину.

Об этом говорится в распоряжении Киевской горгосадминистрации, текст которого размещен на официальном веб-портале столичной власти.

Расходы, связанные с изготовлением и установлением мемориальной доски, будут осуществлены за счет спонсорских средств.

Справка УНИАН. 28 (16) мая 1877 года родился Максимилиан Волошин. Согласно историческим документам, он родился в доме, который сейчас находится по адресу бульвар Т.Шевченко, 24/9 и принадлежит Национальному педагогическому университету им. М.П.Драгоманова.