Янукович о возобновлении квот на зерно

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возобновления введения квот на экспорт зерна в связи со сложной ситуацией в сельском хозяйстве из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня журналистам в Одесской области после ознакомления с состоянием посевов, пострадавших от засухи.

«В связи с этой ситуацией, мы будем советоваться, мы соберем товаропроизводителей, сельхозпроизводителей, трейдеров, но решение будем принимать не популистское, а ответственное», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что возобновление квотирования зерна на экспорт может быть только в случае необходимости. «Кто бы что не говорил, подгоняя под правительство, вешая разные ярлыки, мы будем принимать решение то, которое нужно сегодня государству», - пояснил он.

Справка УНИАН. В сентябре 2006 года Кабинет Министров Украины ввел лицензирование экспорта зерна, а в октябре правительство приняло постановление о квотировании экспорта зерна.

В конце февраля Кабмин отменил квоты на экспорт фуражного зерна.

В середине мая правительство отменило квотирование на экспортную реализацию пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин).