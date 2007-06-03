”МАН”, перевозивший 43 иностранцев, столкнулся с грузовиком

В дорожную аварию в Крыму на трассе Ялта - Севастополь попал автобус с 43 иностранцами, следующими на экскурсию в Воронцовский дворец.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, автобус "МАН", перевозивший иностранных туристов, столкнулся с грузовиком "Форланд" накануне днем.

Вследствие ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека: водитель грузового автомобиля (1962 года рождения) и пассажиры автобуса - 78-летняя гражданка Франции и 60-летний гражданин Румынии.

Пострадавшие были доставлены в Ливадийскую больницу (пгт. Ливадия, Большая Ялта). После оказания медицинской помощи пострадавших иностранцев доставили на теплоход "Коста - Европа", следующий в Одессу. Состояние пострадавших удовлетворительное.

На место ДТП выезжали сотрудники ГАИ, мобильно-оперативная группа Ялтинского городского управления МЧС и др. Причина и виновник дорожной аварии устанавливаются.