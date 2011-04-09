Военная прокуратура предъявила 4-миллионный иск рыбной компании

Военный прокурор Южного региона Украины Николай ФЕЩУК подал исковое заявление в интересах Государственной экологической инспекции по охране окружающей среды Северо-Западного региона Черного моря к севастопольской рыбопромышленной компании «Нерей» о возмещении убытков на сумму 4 млн. 448 тыс. грн.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Военной прокуратуре, уточнив, что «существенный ущерб был причинен окружающей среде вследствие затопления неподалеку причала воинской части А2238 рыболовецкой шхуны «Чаган».

По оценкам специалистов, «загрязнение внутренних морских вод Одесского залива, в частности, Практической гавани Одесского морпорта, вызвано разливом нефтепродуктов и отходов из судна «Чаган», принадлежащего ООО «Нерей».