Табачник: 4 украинских университета могут попасть в мировые рейтинги

4 украинских университета могут попасть в мировые рейтинги ведущих университетов мира.

Как сообщает «5 канал», об этом сегодня заявил министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК.

Так, на сегодняшний день Киевский национальный университет имени Шевченко, Национальный технический университет “Киевский политехнический институт”, Харьковский политехнический институт и Харьковский национальный университет имени Каразина уже готовят документы. Принимать участие вузы собираются сразу в нескольких рейтингах. По словам министра, это, в частности, Лондонский и Шанхайский.

"Будем надеяться, что попадут на заметные позиции сразу в нескольких. Думаю, что попадание хотя бы в 500-600 лучших университетов мира - это будет заметный успех", - сказал Д.ТАБАЧНИК.

7 января стало известно, что в рейтинге университетов мира Webometrics Львовский национальный университет стоит на 1443-м месте, Киевский национальный университет им. Шевченко – на 1576-м, Национальный университет «Киево-Могилянская академия» – на 1608-м, Донецкий национальный технический университет занял 1634-е место, а на 1745-м месте значится Харьковский национальный университет имени Каразина.