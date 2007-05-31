Виктор Медведчук возобновился в Высшем совете юстиции

Высший совет юстиции Украины возобновил членство Виктора МЕДВЕДЧУКА в этом органе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВСЮ, такое решение Совет принял сегодня на своем заседании.

В частности, рассмотрев соответствующее заявление В.МЕДВЕДЧУКА, ВСЮ частично отменила свое решение от 27 мая 2004 года №180, которым были прекращены его полномочия как член Высшего совета юстиции, поскольку после назначения его в состав Совета на второй подряд шестилетний срок он не принял присягу члена ВСЮ.

В то же время, ввиду того, что действующее законодательство Украины не требует повторного принесения присяги членом Высшего совета юстиции, срок полномочий которого продлен в связи с новым назначением на ту же должность, Совет принял решение о возобновлении полномочий В.МЕДВЕДЧУКА как члена Высшего совета юстиции.

За это решение проголосовали 17 из 18 членов ВСЮ, один воздержался.

Как уточнили в пресс-службе, В.МЕДВЕДЧУК будет работать членом ВСЮ, соответственно, до 2010 года.