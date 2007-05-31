Луценко читал детям об антикризисном плане (фоторепортаж)
16:25, 31 мая 2007Общество
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Политик накупил книжек
Книжную ярмарку, которая проходит в Украинском доме, успели посетить достаточно много политиков. Вчера на ней побывал Президент. А сегодня с целой свитой пожаловал Юрий Луценко. Накупил книжек сыновьям и зачитал одну детям.
|Луценко купил книжки “старшему и малшему спиногрызам”
|Старшему – красиво изданного “Швейка”, младшему – “Пиратов”
|Акция “Звезда” читает книжку”: Тарас Чубай, похожий на доброго сказочника, сознался, что в детстве делал вид, что умеет читать, держа книжку вверх ногами
|Инфантильная писательница Ирена Карпа читала “Тореадоров из Васюкивки” и говорила детворе, какие они “кльові чувакі й дівки”
|Лидер “Самообороны” зачитал детям отрывок из украинского перевода сказки Джереми Стронга “Знамениті сіднички мого братика”, где, как сознался, ему больше всего понравилась тема “антикризисного плана”
|А затем, как писатель с опытом, раздавал автографы
Фото Дмитрия Стаховского
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