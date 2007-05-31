Луценко читал детям об антикризисном плане (фоторепортаж)

Книжную ярмарку, которая проходит в Украинском доме, успели посетить достаточно много политиков. Вчера на ней побывал Президент. А сегодня с целой свитой пожаловал Юрий Луценко. Накупил книжек сыновьям и зачитал одну детям.

Фото Дмитрия Стаховского