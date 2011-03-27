В Киеве заработает новый маршрут "Жуляны" - железнодорожный вокзал

В столице с 27 марта начнет работать новый таксомоторный маршрут от аэропорта «Киев» (Жуляны) до железнодорожного вокзала.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Открывает этот таксомоторный маршрут № 9 «Аэропорт «Киев» – Южный железнодорожный вокзал» КП «Киевпасстранс».

Как отмечают в коммунальном предприятии, с целью изучения спроса на транспортные услуги в ночное время, маршрут будет работать в круглосуточном режиме.

Трасса движения автобусного маршрута общего пользования в режиме движения маршрутного такси: Аэропорт «Киев» - Воздухофлотский просп. - ул. Лукашевича - ул. Петрозаводская - Южный железнодорожный вокзал (в обратном направлении: ул. Лукашевича – Воздухофлотский просп. – ул. Народного Ополчения – Воздухофлотский просп. – Аэропорт «Киев»).

Общая протяженность маршрута – 5,5 км. Время поездки 15-20 мин.

Стоимость проезда: с 06.00 до 22.00 – 2,50 грн.; с 22.00 до 06.00 – 5,00 грн.