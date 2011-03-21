В Житомире требуют не отдавать храм Московскому патриархату

В Житомире возле здания облгосадминистрации прошла акция с требованием не допустить передачи Кресто-Воздвиженского храма Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе акции прихожане и священники Украинской православной церкви Киевского патриархата и активисты областной организации ВО "Свобода" требовали от власти области "вернуть Украинской православной церкви в Житомире Кресто-Воздвиженскую церковь и не передавать ее Украинской православной церкви Московского патриархата". (На днях руководство местной власти, выступая на областном телевидении, заявило, что намеревается передать помещение Кресто-Воздвиженской церкви, в котором сейчас расположен Музей природы, УПЦ МП - УНИАН).

Акция прошла под лозунгами "Церковь наша не в Москве», «Украина не Москва!» и другими.

Управляющий Житомирской епархией УПЦ КП, архиепископ Житомирский и Овручский ИЗЯСЛАВ провел во время акции молебен и передал обращение областной власти с просьбой вернуть УПЦ КП этот храм.

"Именно наша церковь после получения Украиной независимости проводила в Кресто-Воздвиженском храме богослужения, а через несколько лет зарегистрировалась в Украине российская церковь, которая стала выдвигать претензии относительно этого храма", - сказал представителям СМИ отец ИЗЯСЛАВ.

По словам священника, "в 2002 году люди из Преображенского собора, что подчиняется российской церкви, побили прихожан, которые как раз молились в Кресто-Воздвиженскоий церкви". "Это уголовное дело было открыто, а затем срочно закрыто. В милиции нам сказали больше не проводить там молебны, потому что снова могут быть драки", - сказал владыка ИЗЯСЛАВ.

Одновременно с пикетированием состоялось заседание комиссии при областном совете, что изучает историю строительства и использования здания этого храма в Житомире. На заседании было принято решение о том, что расположенный сейчас в Кресто-Воздвиженском храме Музей природы временно переедет в кинотеатр "Космос". О передаче здания каким-либо религиозным конфессиям на заседании пока речь не шла.