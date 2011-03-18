Авиакомпании лоббируют свои интересы, а визы - только предлог

Заявление украинского вице-премьера Бориса КОЛЕСНИКОВА о подписании Украиной договора об «открытом небе» после отмены Евросоюзом виз для украинцев свидетельствует о намерении отсрочить открытие рынка авиаперевозок Украины для европейских компаний.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил польский эксперт Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Он отметил, что украинские власти имеют «святое право» использовать все возможные аргументы в переговорах с европейцами для отмены виз, назвав практически нереальным введение безвизового режима для Украины в 2012 году.

«Чтобы не говорить короткое «нет», мы говорим, что это будет связано с визами, а это по существу отложения еще на пару лет», - сказал эксперт

Он не исключил, что заявление может быть следствием лоббирования украинских авиакомпаний.

Г.ГРОМАДСКИЙ отметил, что Евросоюз во время переговоров с Украиной по вопросу либерализации визового режима также выдвинул в качестве условия подписание договора о реадмиссии третьих лицах, который в действительности больше касался граждан других стран, чем украинцев.

Аналитик не стал комментировать, увеличит или уменьшит привязка „открытого неба” с вопросом виз шансы на ускорение их отмены для украинцев, назвав возможным сроком предоставления безвизового режима 2013 год.

«Если мы говорим о начале в 2010 году (Украина получила план введения безвизового режима), то реальный часовой горизонт – это 2015 год. Можно сократить этот срок до 3-4 лет, но не более», - отметил он.

Эксперт положительно оценил заявления представителей украинской власти о намерении добиться безвизового режима уже в 2012 году, выразив надежду, что они в первую очередь свидетельствуют об их мобилизации при выполнении уже утвержденного плана действий.

Как сообщал УНИАН, Б.КОЛЕСНИКОВ заявил газете Kyiv Post, что Украина подпишет договор об „открытом небе”, которое разрешает компаниям выполнять авиарейсы без специальных разрешений от властей Украины, лишь после того, как Евросоюз отменит визы для украинцев.

По его словам, пускать в Украину иностранных авиаперевозчиков не выгодно, поскольку украинские авиакомпании останутся без работы.

Ранее представители украинской власти сообщали о намерении подписать договор об «открытом небе» в 2011 году.

По данным экспертов, открытие украинского авиарынка для западных перевозчиков, в первую очередь low-cost, даст возможность уменьшить стоимость авиабилетов даже вдвое.