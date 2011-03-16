Колесников заявил, что западные лоукосты пускать в Украину невыгодно
15:08, 16 марта 2011Общество
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Призывают ЕС отменить визы
Европейские авиакомпании не получат свободный доступ к украинскому рынку пока ЕС не отменит визы украинцам. Об этом Kyiv Post рассказал вице-премьер-министр Борис Колесников.
По его словами, пускать в Украину иностранных авиаперевозчиков невыгодно, поскольку украинские авиакомпании останутся без работы.
Подписание договора «Открытое небо» улучшает конкуренцию, а значит и понижает цены на перелеты, так как позволяет авиакомпаниям не ждать получения разрешений, а напрямую договориться с аэропортами.
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