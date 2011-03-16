Колесников заявил, что западные лоукосты пускать в Украину невыгодно

Европейские авиакомпании не получат свободный доступ к украинскому рынку пока ЕС не отменит визы украинцам. Об этом Kyiv Post рассказал вице-премьер-министр Борис Колесников.

По его словами, пускать в Украину иностранных авиаперевозчиков невыгодно, поскольку украинские авиакомпании останутся без работы.

Подписание договора «Открытое небо» улучшает конкуренцию, а значит и понижает цены на перелеты, так как позволяет авиакомпаниям не ждать получения разрешений, а напрямую договориться с аэропортами.