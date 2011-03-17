Чтобы перекопать Андреевский спуск, нужны огромные деньги

В Киевской городской государственной администрации планируют начать реконструкцию Андреевского спуска в этом году и завершить к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил глава КГГА Александр ПОПОВ.

По его словам, реализация проекта потребует приблизительно 150 млн. грн. На сегодняшний день проект реконструкции находится на согласовании у специалистов и экспертов.

«Реконструкция начнется в этом году. Я надеюсь, что начнется. Мы запланировали определенное финансирование», - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, финансирование будет происходить как за счет бюджетных средств, так и за счет спонсоров. «Планируем, что финансирование, кроме городского бюджета, добавит еще бизнес, который находится на территории Андреевского спуска, который имеет там помещения в собственности», - отметил председатель КГГА.

«В этом году, вместе с тем, планируется завершить строительство корпуса Театра на Подоле», - подчеркнул А.ПОПОВ.

«Завершить реконструкцию в этом году однозначно не сможем, потому что это сметный и организационно сложный проект. Но к Евро мы это обязаны сделать», - сказал А.ПОПОВ.

Относительно того, в каких пропорциях предусмотрено обеспечить финансирование, руководитель КГГА сказал, что приблизительно 100 млн. предусмотрено выделить из бюджета и где-то от 50 до 70 млн. – привлечь спонсорских средств.

При этом А.ПОПОВ добавил, что огромная сумма средств нужна на перекладывание инженерных сетей на Андреевском спуске, которые сегодня находятся в ужасном состоянии.

Пользуясь случаем, А.ПОПОВ информировал и о завершении разработки проекта реконструкции Владимирской горки. По его словам, работы на горке начнутся раньше, чем на Андреевском.