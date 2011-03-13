В Винницкой области фальшивые деньги печатали студентка со школьницей

В Винницкой области милиция разоблачила 17-летнюю студентку и ее подружку, 15-летняя школьницу, которые занимались печатью фальшивые деньги на цветном принтере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВС Украины в Винницкой области, в г. Могилев-Подольском за пьянство в общественных местах милиция задержала двух молодых людей. Во время личного обзора у них изъяты поддельные деньги – две купюры номиналом 200 и 100 гривен. По месту жительства одного из них милиция нашла еще 1800 гривен номиналом по 500 и 200 гривен.

Сотрудники милиции выяснили, что деньги мужчинам передала для сбыта на местных рынках 17-летняя студентка, жительница г. Бар и ее подружка, 15-летняя школьница.

Поддельные купюры девушки печатали на цветном принтере знакомого. 59-летнему мужчине понравилось предложение девушек в надежде получить быструю прибыль. У него тоже изъяли 400 поддельных гривен и 20 долларов. С помощью нехитрой компьютерной техники – сканера и принтера фальшивомонетчики выпустили первую партию поддельных денег. 150 гривень из них они успели потратить в магазине. Еще 200 школьница подменила у своей бабушки на настоящие, а пенсионерка в свою очередь расплатилась ими за доставку газа.

По факту незаконного изготовления денежных купюр возбуждено уголовное дело.

За изготовление, хранение и сбыт поддельных денег, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в Украине предусмотрено суровое наказание - заключение сроком от 5 до 10 лет.