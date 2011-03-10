В председателя райсовета стреляли - он ранен

В Коростене Житомирской области совершено разбойное нападение на председателя районного совета с применением оружия.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 9 марта около 22.00 в милицию поступило сообщение о том, что в Коростене на территории одного из гаражных кооперативов слышны выстрелы.

Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место происшествия, установила, что неизвестный нанес огнестрельное ранение в ногу председателю Коростенского районного совета, завладев его документами и личными вещами.

Потерпевший госпитализирован и прооперирован.

Следственным управлением УМВД Украины в Житомирской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование.