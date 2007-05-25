Под Генпрокуратурой сошлись ”Беркут”, коалиция и оппозиция

Здание Генеральной прокуратуры Украины окружили бойцы «Беркута» и около трех тысяч активистов Партии регионов и коммунистов.

Как передает корреспондент УНИАН, около 20 представителей «Беркута» охраняют центральный вход в Генпрокуратуру, четыре – вход в приемную граждан ГПУ. Кроме того, с интервалом в один метр бойцы «Беркута» стоят вдоль забора Генпрокуратуры.

Представители политических партий держат флаги Партии регионов, Коммунистической партии и национальные флаги. Также пикетчики держат плакаты с названиями городов и лозунгами: «Сильные регионы – могучее государство», «Украина страдает от непредсказуемости Президента», «Будущее – за регионами».

В то же время, рядом со зданием Генпрокуратуры на ул. Гусовского находится около 200 представителей «Нашей Украины».

Представителей разных политических сил разделяет двойной кордон «Беркута».