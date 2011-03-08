Новая серия вспышек на Солнце может вызвать магнитные бури на Земле

На Солнце в понедельник и во вторник произошла серия вспышек средней мощности и выбросов плазмы, через один-два дня они могут спровоцировать геомагнитные возмущения на Земле, которые, однако, скорее всего не скажутся на состоянии людей, сообщил РИА Новости руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш.

Согласно данным американского спутника GOES-15, опубликованным на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева (ФИАН), в понедельник на Солнце произошло шесть вспышек класса М, а во вторник - еще четыре вспышки этого класса.

Солнечные вспышки делятся в зависимости от мощности рентгеновского излучения Солнца на пять классов, которые обозначаются буквами латинского алфавита: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0, соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр, и при переходе в каждую следующую категорию увеличивается в 10 раз.

"Усиление солнечной активности продолжается. Вчера и сегодня была серия вспышек класса C, а также около деcяти вспышек М-класса. Причем часть вспышек направлены к нам, и сопровождались выбросом вещества, соответственно последствия (для земной магнитосферы) должны быть", - сказал Гайдаш.

Солнечные вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы - потоков заряженных частиц, которые, достигая Земли, вызывают возмущения в ее магнитном поле, что и называют магнитной бурей. Скорость выбросов плазмы может составлять 1000-2000 километров в секунду, поэтому геомагнитные возмущения фиксируются через два-три дня после вспышки.

Гайдаш отметил, что сложно делать прогноз срока прихода выбросов, потому что потоки в межпланетном пространстве "могут догонять друг друга, тормозить, поэтому точного времени прихода никто сказать не может"

Однако, добавил он, начиная с завтрашнего дня, со второй его половины, по крайней мере с 10 марта геомагнитные возмущения уже должно начаться.

"Сейчас Солнце постепенно возвращается к нормальному уровню активности", - добавил он.