Начинается широкая Масленица

В последний день зимы, 28 февраля, началась Масленичная неделя, или так называемая "широкая Масленица". Это праздник проводов зимы и встречи весны был одним из самых популярных в славянской культуре, а после принятия христианства церковь приурочила его к неделе перед Великим постом.

На церковном языке эта неделя называется сырной. Основным блюдом на масленицу, как известно, являются блины, которые пекут каждый день с понедельника по воскресенье.

Изготовление блинов берет начало от жертвенного хлеба древних язычников, где круг считался знаком Солнца. Блины выпекают из ржаной и пшеничной муки, из различных злаков - гречки, проса, овса, делают их простыми и с прижегом (с добавлением различных продуктов). К блинам подают: масло, сметану, мед, малосольную рыбу, сельдь, повидло, варенье.

Также Масленица известна всенародными гуляниями: это танцы, пения, катания с горок, на санях, сооружение масляного чучела, костры и т.д.

Каждый день недели имеет собственные традиции. В понедельник устраивают гуляния и делают из соломы куклу. Во вторник девушки угощают блинами ребят, а свекрови присматривает невесток. В среду теща угощает зятя, а в пятницу в гости ждут тещу. И зять должен пригласить ее лично.

В воскресенье гулянья завершают, исповедуются и просят друг у друга прощения. Затем идут в баню - Великий пост встречать надо очистившись и душой, и телом.

Интересно, что в Украине издавна Масленица считалась в целом женским праздником. Хотя участие в гуляниях могли принимать и мужчины, они должны за это "отплатить" деньгами или водкой.

В народе считается, что человеку, который провел Масленичную неделю плохо и скучно, не будет удачи в делах в течение всего года.

ТСН