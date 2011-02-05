Азаров обещал МВФ назвать регуляторов поименно

Правительство планирует 7 февраля утвердить персональный состав Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда Атанасиосом АРВАНИТИСОМ.

«Мы создали Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг. И в понедельник мы утвердим состав этой комиссии, в том числе, ее руководителя», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что правительство приняло бюджет на 2011 год с учетом основных договоренностей с МВФ в рамках программы сотрудничества stand by. Кроме того, глава правительства акцентировал, что Кабмин продолжает политику приведения коммунальных тарифов в соответствие с рыночными ценами: с января повышены тарифы на тепловую энергию, электроэнергию и холодную воду.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля Н.АЗАРОВ сообщил журналистам, что Кабинет министров уже решил все организационные вопросы, касающиеся создания Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг (НКРКУ). В состав НКРКУ войдут специалисты Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), которые занимаются жилищно-коммунальными тарифами.

27 января т.г. глава НКРЭ Сергей ТИТЕНКО спрогнозировал, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг (НКРКУ) будет создана до апреля текущего года.

Напомним, согласно закону о НКРКУ, данная комиссия должна была начать функционирование уже с 1 января текущего года. Однако на уровне руководства НКРЭ выдвигалась инициатива о передаче функций и полномочий еще не созданной комиссии самой НКРЭ, что предполагало соответствующее расширение штата электроэнергетического регулятора.

Справка УНИАН. 9 июля 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины».

Законом предусмотрено, что НКРКУ, создание которой планировалось завершить до 1 января 2011 года, будет регулировать тарифообразование в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода.