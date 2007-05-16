Донецкий судья, приостановивший указы Ющенко, попал в ДТП

Сегодня утром в Донецке в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы судья Кировского районного суда города Иван ПОДОЛЯНЧУК. Как известно, Кировский районный суд принял решение о приостановлении действия указов Президента Украины об увольнении судей Конституционного Суда Сюзанны СТАНИК и Валерия ПШЕНИЧНОГО.

Как сообщил председатель Кировского райсуда Анатолий ЛЕВАДА, сегодня утром, когда судья И. ПОДОЛЯНЧУК ехал на работу, его автомобиль "Нива" подрезала машина без номеров. В результате ДТП судья получил травмы.

По словам А.ЛЕВАДЫ, сейчас И.ПОДОЛЯНЧУК проходит медицинское обследование в 24-й городской больнице по поводу полученных травм.

"Он жалуется, что болит голова и грудь, потому что при ДТП был удар", - сказал А.ЛЕВАДА.

А.ЛЕВАДА также сообщил, что он сразу же позвонил в милицию, и на место ДТП выехала следственная группа.

Как сообщал УНИАН, 15 мая заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН подтвердил агентству наличие судебного постановления, которым было приостановлено действие указов Президента об освобождении судей Конституционного Суда С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО, подчеркнув при этом незаконность данного решения.

По словам И.ПУКШИНА, данное постановление принял судья Кировского районного суда Донецка, куда подал иск народный депутат Украины из фракции Партии регионов Александр ЗАЦ, попросивший признать действия Президента Украины противоправными.