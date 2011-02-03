На разминирование бывшего полигона на Кировоградщине нужно 600 тысяч

На разминирование бывшего военного Компанеевского полигона на территории Кировоградской области необходимо 600 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления МЧС в Кировоградской области Виктор ФЕДОРЧАК.

По его словам, на протяжении последних 4 месяцев разминировано 83 га, а найдено всего 100 боеприпасов.

«Это дело времени, средства у нас остались еще с прошлого года, и работы мы сможем продлить уже в марте», - заметил В.ФЕДОРЧАК. Он также отметил высокое плодородие земель бывшего полигона, поскольку 30 лет на этой территории ничего не выращивали.

По словам председателя Кировоградской облгосадминистрации Сергея ЛАРИНА, Компанеевский полигон расположен непосредственно вблизи дороги.

«Уже на первом разминированном участке строится мощный свинокомплекс на 100 тысяч голов. Дальнейшие работы по разминированию позволят использовать освобожденные площади под выращивание сырья или овощей», - подчеркнул губернатор.

Как отметил во время приезда в Кировоград заместитель руководителя МЧС Виталий БУТ, вопрос выделения средств на расчистку Компанеевского полигона находится на контроле в министерстве.

«Мы с губернатором обсуждали эту проблему. Я специально не хочу называть сумму, возможно, мы ее откорректируем в сторону увеличения. Вообще, те остатки оружия, которые еще остались в Украине со времен войны, чрезвычайно тяжело посчитать, особенно в шельфе Черного моря. Нужны колоссальные деньги и много времени», - сказал В.БУТ.

Всего в прошлом году на территории Кировоградской области обнаружено и обезврежено свыше 1 тысячи единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны.