Три ведущих предприятия вышли из концерна "Бронетехника Украины"

Три ведущих предприятия танкостроительной отрасли вышли из состава концерна «Бронетехника Украины».

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН генеральный директор концерна Павел ЦАРУК.

По его словам, из состава концерна «Бронетехника Украины», который был создан в 1999 году, вышли казенные предприятия «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова» и «Харьковское конструкторское бюро по моторостроению», а также государственное предприятие «Завод им. Малышева».

П.ЦАРУК объяснил, что выход этих предприятий из структуры концерна «Бронетехника Украины» обусловлен процессом изменений в военно-промышленной отрасли, в частности указом Президента Украины о создании нового объединения «Укроборонпром».

Руководитель сообщил, что собрание концерна, которое состоялось на этой неделе, удовлетворило просьбу этих трех предприятий о выходе из его структуры.

«Собрание концерна удовлетворило просьбу этих предприятий о выходе из его структуры», - сказал П.ЦАРУК. Он объяснил, что, по закону Украины, предприятие не может одновременно находиться в двух или нескольких объединениях такого типа.

Комментируя событие, гендиректор отметил, в частности, что процесс реорганизации отрасли вызван необходимостью объединить в одно целое разработчиков техники, производителей и тех, кто продвигает ее на рынок.

П.ЦАРУК сообщил, что из состава концерна «Бронетехника Украины» вышли также еще несколько предприятий, в частности, Харьковское агрегатно-конструкторское бюро, Харьковский завод «ФЭД», Черкасский «Фотоприбор», Изюмский приборостроительный и Феодосийский оптический заводы.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2010 года Президент подписал указ о создании государственного объединения "Укроборонпром".

29 декабря Кабинет министров Украины принял решение о создании государственного концерна “Укроборонпром”.

В состав концерна вошли: Государственная компания по экспорту и импорту продукции и услугам военного и специального назначения “Укрспецэкспорт”; государственное предприятие “Укроборонсервис”; государственное предприятие “Специализированная внешнеторговая фирма “Прогресс”; государственная хозрасчетная внешнеторговая и инвестиционная фирма “Укринмаш”; государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие “Спецтехноэкспорт”; государственное внешнеторговое и инвестиционное предприятие “Промоборонэкспорт”; государственное предприятие “Внешнеторговая фирма “ТАСКО-экспорт”.

Концерн создан с целью повышения эффективности функционирования государственных предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.