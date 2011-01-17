Военный прокурор Центрального региона дает пресс-конференцию

17 января, в 15.00 начнется пресс-конференция военного прокурора Центрального региона Украины Николая ГОЛОМШИ по итогам работы ВП ЦРУ в 2010 году и относительно приоритетов деятельности в 2011 году.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь военного прокурора Центрального региона Украины, пресс-конференция состоится по адресу: г. Киев, ул. Командарма Каменева, 8.