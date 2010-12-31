В декабре НБУ заметил снижение спроса на валюту

В декабре курсовые колебания гривни оставались незначительными: на межбанковском валютном рынке ее курс относительно доллара США снизился на 0,17% - до 7,9663 грн./долл. США, а на наличном, по операциям по продаже долларов США, - на 0,02% - до 7,9787 грн./долл. США.

Как сообщается на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ), официальный курс гривни к доллару США на протяжении декабря снизился на 0,3% - до 7,9617 грн./долл. США, относительно евро и российского рубля - на 1,32% и 3,03%, соответственно, - до 10,5731 грн./евро и 2,6124 грн./10 рублей.

На протяжении декабря на межбанковском валютном рынке наблюдалось снижение чистого спроса на иностранную валюту. Этому способствовало сохранение валютных нетто-поступлений в страну с одновременным увеличением рыночного предложения иностранной валюты. В этих условиях НБУ продолжал проведение интервенций как по продаже, так и по покупке иностранной валюты, сглаживая колебание обменного курса гривни.