Украина отправила в Россию 50 кг оружейного урана

50 килограммов высокообогащенного урана в четверг были вывезены из Харькова, Киева и Севастополя в Москву, сообщает Лента.ру. Операция проводилась при содействии специалистов Управления ядерной безопасности США.

Как уточнили в МИД Украины, ядерные вещества были вывезены из Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности, Харьковского физико-технического института и Киевского института ядерных исследований.

Уран поместили в 21 специальный контейнер и отправили пятью авиарейсами. Вывоз откладывался из-за неблагоприятных погодных условий, отмечает Associated Press. В России вещество будет переработано и станет непригодно для производства оружия.

Таким образом Украина выполняет взятое на себя в апреле 2010 года обязательство полностью избавиться от запасов высокообогащенного урана за два года. Соответствующий меморандум украинский президент Виктор Янукович подписал после встречи с американским коллегой Бараком Обамой.

В обмен США обеспечит низкообогащенный уран для украинских исследовательских реакторов, а также построит завод по производству более 50 видов изотопов для медицинских целей. Стоимость проекта составит около 25 миллионов долларов.