Партия регионов отстаивает выборы осенью

Партия регионов считает необходимым проведение внеочередных парламентских выборов осенью.

Об этом сообщила координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЁВА вечером 5 мая в эфире «5 канала».

«Партия регионов рассчитывает на поддержку нашей позиции со стороны политических оппонентов. Поскольку мы отстаиваем не сугубо свои политические партийные интересы, а интересы избирателя, когда он может в эффективной обстановке принимать участие в выборах. И с нашей точки зрения, это лучше сделать осенью», - заявила Р.БОГАТЫРЁВА.

В то же время, комментируя заседание рабочей группы по урегулированию политического кризиса, Р.БОГАТЫРЁВА сказала, что группа обсуждает вопрос проведения досрочных парламентских выборов в период с июля до ноября, передает «Украинская правда».

«Мы обсуждали вопрос о сроке проведения выборов, но каждая сторона не проводила только свою линию», - подчеркнула она.

Вообще же, по ее словам, во время заседания рабочей группы «дискуссия была сложной, эмоциональной, но продуктивной».

Она также сообщила, что после заключенных между Президентом и премьером договоренностей Партия регионов ведет «сложную дискуссию с партнерами, однопартийцами и избирателями».

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, согласие премьера на проведение досрочных выборов в парламент – «это начало большой очереди компромиссов, которые должны сделать украинские политики с обеих сторон».

Как сообщалось, по завершении заседания рабочей группы Р.БОГАТЫРЁВА сообщала, что вопрос срока досрочных выборов на заседании не обсуждался.