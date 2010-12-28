Ветслужба усилила контроль за рынками накануне праздников

Ветеринарная служба усилила контроль за качеством продукции на рынках накануне праздников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Виталий БАШИНСКИЙ.

Он подчеркнул, что контроль за безопасностью пищевых продуктов проводится должным образом на протяжении всего года, «но перед праздниками сильно увеличивается количество желающих нарушить закон и продать свою продукцию более легким путем, не проводя ветеринарно-санитарной экспертизы».

По словам В.БАШИНСКОГО, перед праздниками ветеринарная служба увеличивает внимание к местам реализации продукции, в некоторых местах, где реализуется большое количество туш, увеличивается длина рабочего дня лабораторий ветсанэкспертизы, в некоторых регионах добавляются люди для того, чтобы иметь возможность провести экспертизу в увеличенном объеме, что спровоцировано увеличением реализуемой продукции накануне праздников.

При этом начальник управления по обеспечению карантинных мероприятий МВД Украины Сергей ОКСЮТА подчеркнул, что в предновогодние дни увеличивается объем торговли и, соответственно, увеличивается количество выявленных нарушений. «Учитывая предновогоднюю активизацию торговли и переработки, руководство МВД подготовило план, согласно которому была активизирована работа внутренних дел именно по выявлению некачественной продукции», - сказал С.ОКСЮТА.

Он отметил, что только с 18 декабря, когда была начата отработка этого плана на территории Украины, за 9 дней было изъято более 8,5 тонн продукции, которая признана некачественной, и на сегодня решается вопрос ее утилизации.

С.ОКСЮТА сообщил, что в ходе проверок выявляется большой перечень нарушений. В частности, выявляется просроченная продукция, зафиксированы факты переклеивания бирок, а также реализация продукции без соответствующих документов, гарантирующих безопасность и качество.

При этом специалисты ветмедицины отметили, что в Украине на сегодня существует 1624 действующих рынка и реализуемая на них продукция проходит необходимый контроль безопасности и качества. При этом существует огромное количество стихийных рынков, где продукция никак не контролируется и может стать причиной не только пищевых отравлений, но и инфекций, которые трудно поддаются лечению.

Специалисты призвали население не приобретать продукцию на стихийных рынках, чтобы обезопасить себя от последствий.