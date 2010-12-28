Из-за загоревшегося телевизора погибли двое детей
Трагедия в Запорожской области
В Запорожской области в результате пожара погибли двое детей: 3-летний мальчик и годовалая девочка.
Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, трагедия произошла сегодня днем в одном из частных домов села Новостепнянское Запорожского района области.
"В ходе следствия установлено, что в доме проживала семья с тремя детьми-погодками, отец которых находился в командировке, а 29-летняя мать - с детьми. Днем женщина уложила старшего мальчика и младшую девочку спать, а среднего ребенка - двухлетнюю девочку, которая спать отказывалась, отнесла своим родителям, чтобы сбегать в магазин. Вернувшись через 15 минут, она увидела, что в доме пожар", - сообщили в МЧС, отметив, что причиной возгорания, по всей видимости, стал телевизор, который женщина оставила включенным в комнате, где уснули дети.
По данным пресс-службы МЧС, дедушка находившихся в помещении детей попытался войти в горящий дом, чтобы спасти внуков, но из-за едкого дыма не смог этого сделать: попасть вовнутрь взрослым удалось только после того, как они выбили окна и дым немного рассеялся.
"Оба ребенка были обнаружены родственниками внутри без признаков жизни и прибывшим по вызову врачам "Скорой" спасти детей не удалось", - констатировали в МЧС.
Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.