Из-за загоревшегося телевизора погибли двое детей

В Запорожской области в результате пожара погибли двое детей: 3-летний мальчик и годовалая девочка.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, трагедия произошла сегодня днем в одном из частных домов села Новостепнянское Запорожского района области.

"В ходе следствия установлено, что в доме проживала семья с тремя детьми-погодками, отец которых находился в командировке, а 29-летняя мать - с детьми. Днем женщина уложила старшего мальчика и младшую девочку спать, а среднего ребенка - двухлетнюю девочку, которая спать отказывалась, отнесла своим родителям, чтобы сбегать в магазин. Вернувшись через 15 минут, она увидела, что в доме пожар", - сообщили в МЧС, отметив, что причиной возгорания, по всей видимости, стал телевизор, который женщина оставила включенным в комнате, где уснули дети.

По данным пресс-службы МЧС, дедушка находившихся в помещении детей попытался войти в горящий дом, чтобы спасти внуков, но из-за едкого дыма не смог этого сделать: попасть вовнутрь взрослым удалось только после того, как они выбили окна и дым немного рассеялся.

"Оба ребенка были обнаружены родственниками внутри без признаков жизни и прибывшим по вызову врачам "Скорой" спасти детей не удалось", - констатировали в МЧС.

Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.