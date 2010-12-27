Янукович: участие Украины в СНГ не противоречит интеграции в ЕС

Активизация сотрудничества в рамках СНГ не противоречит стремлению к интеграции в Европу, заявил президент Украины Виктор Янукович в интервью телеканалу "1+1".

"Все что мы делаем в рамках СНГ, не противоречит нашему направлению на евроинтеграцию", - сказал Янукович, отметив, что Украина должна занять активную позицию в данной организации, поскольку это отвечает национальным интересам страны.

"Нам необходимо улучшать наши торгово-экономические отношения со странами СНГ", - подчеркнул президент. Янукович также напомнил, что вопрос о вступлении в Таможенный союз (ТС) остается для страны пока открытым. По его словам, понять нужно ли стране участвовать в ТС, можно будет лишь после того, как он проработает несколько лет.