7 мая в 15-00 состоятся торжества по случаю 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В программе: торжественная церемония вручения руководством Министерства обороны Украины наград ветеранам Великой Отечественной войны, а также военнослужащим и работникам центрального аппарата Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины . Сбор представителей СМИ 7 мая в 14-30 возле КПП №2 Министерства обороны Украины (пр-кт Воздухофлотский, 6). Нужная аккредитация. Телефоны: 253-03-19, 253-20-73.