Николаевский губернатор подозревает, что его хотят «убрать» за миллион

Председатель Николаевской областной государственной администрации Николай КРУГЛОВ заявляет, что ему известно о создании фонда «по снятию его с должности». В этом фонде предположительно может быть до 1 млн. евро, чтобы «найти чиновника, который мог бы его (Н.КРУГЛОВА) «убрать».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КРУГЛОВ рассказал во время пресс-конференции в четверг.

Губернатор считает, что создание этого фонда связано с тем, что на судостроительном заводе «Океан» есть недовольные тем, что «Н.КРУГЛОВ влезает с разборками на завод, выясняет, куда уходят деньги».

По словам Н.КРУГЛОВА, в настоящее время на заводе разгорелся конфликт между собственниками предприятия и менеджментом, в который втягивается и профсоюзный комитет.

«На «Океане» проблемы начались с воровства денег, - сказал Н.КРУГЛОВ. - Это самое главное: когда деньги за заказ не доходят до предприятия или доходят, а потом уходят в другую сторону. Когда воровали вместе, а потом не поделили, - начали между собой разборки. И вдруг вылезла задолженность по заработной плате. На заводе не хотят, чтобы я разбирался с этим вопросом».

По словам Н.КРУГЛОВА, сегодня на «Океане» зафиксирована задолженность по зарплате вместе с отчислениями 8,2 млн. грн. и аванс за декабрь 4,2 млн. грн. – всего более 12 млн. грн. Коллектив работает лишь над одним заказом – постройкой барж для сельскохозяйственной компании «Нибулон», других заказов на предприятии нет. При этом накопилась огромная невыплата по заработной плате.

«Я не вмешиваюсь в воровство денег, если оно затрагивает интересы самого собственника, - отметил Н.КРУГЛОВ. - Я вмешиваюсь только тогда, когда заработная плата не платится, либо налоги не платятся. Какой бы ты ни был собственник – итальянец, африканец, если ты хозяйственник, ты должен заплатить налоги, обеспечить зарплату. Кому-то на заводе это не понравилось. Создан фонд по снятию Н.КРУГЛОВА с должности, меня хотят убрать, чтобы воровать дальше».

УНИАН по поводу заявлений Н.КРУГЛОВА обратился за комментариями к руководству завода "Океан", однако на заводе нам сказали, что в данный момент проходит собрание акционеров, и руководство не имеет возможности отвечать на вопросы.