Колесников подарил Львовской опере музыкальные инструменты

23 декабря во время пребывания во Львове вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ подарил Львовскому национальному академическому театру оперы и балета имени С.Крушельницкой комплект музыкальных и ударных инструментов на общую сумму 800 тыс. грн. по случаю 110-летия заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, во время получения подарка директор Львовского оперного театра Тадей ЭДЕР отметил, что это самый большой подарок театру со времен Второй мировой войны.

При этом директор Оперного театра Т.ЭДЕР ошибся, назвав Б.КОЛЕСНИКОВА Виктором Федоровичем. «Поблагодарим Виктора Федоровича», - сказал он. На что Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что во Львове, очевидно, очень ожидают Виктора ЯНУКОВИЧА, “поэтому назвали меня Виктором Федоровичем, и он будет обязательно”.

В завершение все присутствовавшие в зале Львовской оперы и лично Т.ЭДЕР исполнили Б.КОЛЕСНИКОВУ «Многая лета».

Напомним, что в декабре 2009 года народный депутат, заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Б.КОЛЕСНИКОВ посетил Львов, чтобы подарить Львовской национальной музыкальной академии им. Н.В.Лысенко рояль фирмы «Steinway & Sons».