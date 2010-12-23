Милиция предупреждает, что Дед Мороз может оказаться «липовым»

В МВД предупреждают граждан о возможных фактах мошенничества со стороны людей под видом Дедов Морозов и колядников и просят быть бдительными, чтобы не стать жертвой правонарушений.

"Под видом Дедов Морозов и колядников приходят в помещение граждан всякие мошенники", - сказал на брифинге в Киеве первый заместитель начальника департамента общественной безопасности МВД Украины Владимир САЛИМСКИЙ.

Он подчеркнул, что милиции необходимо проинформировать граждан о таких фактах, чтобы люди были бдительными и не пускали в свои дома посторонних людей.

Кроме того, В.САЛИМСКИЙ попросил граждан праздновать Новый год так, чтобы не мешать своим соседям.

"Не нужно мешать соседям, надо чтобы меньше было правонарушений", - сказал он.

Он также подчеркнул, что в частности, в новогоднюю ночь милиция ежегодно отмечает снижение количества уличных преступлений, если в будние дни в декабре совершается в Украине за сутки 9-11 тыс., то с 1 января таких правонарушений - около 7 тыс.