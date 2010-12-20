Бывшего и.о. министра обороны оставили под стражей еще на месяц

Апелляционный суд г. Киева еще на один месяц продлил меру пресечения – содержание под стражей – относительно бывшего и.о. министра обороны, первого заместителя министра обороны Валерия ІВАЩЕНКА.

Как сообщил корреспонденту УНИАН адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО, сегодня состоялось заседание Апелляционного суда города Киева по рассмотрению представления следователя Главного управления военных прокуратур Генпрокуратуры о продлении еще на два месяца срока удержания В.ИВАЩЕНКО под стражей.

Адвокат напомнил, что 21 декабря истекает предыдущий четырехмесячный срок содержания В.ИВАЩЕНКО под стражей, потому Генпрокуратура внесла представление в суд относительно продления этого срока еще на два месяца – в целом до шести месяцев.

“Суд представление следователя удовлетворил частично, и продлил удержание под стражей еще на один месяц, то есть в целом до пяти – до 21 января 2011 года”, - отметил адвокат.

Он также сообщил, что В.ИВАЩЕНКО доставили в суд, и он лично изложил свою позицию относительно целесообразности пребывания под стражей.

“В.ИВАЩЕНКО присутствовал. Он очень хорошо выступил, но его доводы во внимание не приняли”, - сказв Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В отношении В.ИВАЩЕНКО была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

Сейчас он и адвокат изучают материалы дела, расследование которого 1 ноября завершила Генпрокуратура.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражный управляющий государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судномеханический завод» М. обвиняются в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.