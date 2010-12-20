На завтра синоптики обещают потепление

Завтра в Украине потеплеет: днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге - до 16° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 21 декабря по Украине переменная облачность. В южной части и в восточных областях пройдет снег с переходом в дождь (в Крыму - дождь), местами налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории - без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах, кроме Крыма, гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 3-8° мороза, в западных областях - до 11° мороза, в южных областях и местами на Закарпатье - 0-5° тепла; днем - от 3° мороза до 2° тепла, в южных и восточных областях - 4-9° тепла; в Крыму ночью 2-7° тепла, на побережье до 10°, днем - 11-16°.

В Киевской области без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-8° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 5-7° мороза, днем – около 0°.