По факту избиения супруги ректора ДонНУ возбудили уголовное дело

По факту избиения супруги новоизбранного ректора Донецкого национального университета Татьяны ЛЕВ возбуждено уголовное дело.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК.

«По инциденту в Донецке действительно возбуждено уголовное дело. Оно расследуется. Но делом занимается не милиция, а дело ведет прокуратура», - сказал он.

В то же время В.ФАРИННИК не уточнил, по какой статье Уголовного кодекса возбуждено дело.

В.ФАРИННИК также сообщил, что посетил Донецк и встречался по этому поводу с начальником городского управления внутренних дел и начальником следственного управления.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в 20.55 в дежурную часть Киевского райотдела Донецкого горуправления милиции поступило сообщение от гражданина ЛЕВА В.М. об избиении его матери Т.ЛЕВ, которая является женой новоизбранного ректора Донецкого национального университета Юрия ЛЫСЕНКО. На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа Киевского райотдела донецкого горуправления ОВД. Установлено, что у подъезда дома по улице Артема двое неизвестных сбили с ног и нанесли несколько ударов в голову Т.ЛЕВ.

По утверждению врача «скорой помощи», который осматривал потерпевшую, у женщины возможно сотрясение головного мозга.

Справка УНИАН. Профессор Ю.ЛЫСЕНКО 10 декабря с.г. победил на выборах ректора Донецкого национального университета.

15 декабря милиция провела обыск в его квартире.

17 декабря пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила, что в Донецком национальном университете проходят следственные действия, связанные с возбуждением уголовного дела о растрате имущества должностными лицами вуза.

При этом пресс-служба прокуратуры области отметила, что «за период, который проверяется, ни один из кандидатов на пост ректора ДонНУ не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности вуза, и попросила «не связывать факт возбуждения уголовного дела с выборами ректора университета».

В то же время, работники ДонНУ заявили, что связывают факт возбуждения уголовного дела непосредственно с выборами ректора университета, поскольку супруга избранного ректора Ю.ЛЫСЕНКО Т.ЛЕВ занимает должность проректора университета. Ранее она была освобождена от должности приказом и.о. ректора Петра ЕГОРОВА, но судом восстановлена в должности.