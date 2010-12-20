В «Борисполе» пока отменены два авиарейса

В аэропорту «Борисполь» пока отменены рейсы только в Вену и Лондон, сообщается на сайте аэропорта.

Напомним, сильные снегопады поразили транспортную систему Европы.

В частности, по данным аэропорта, отменены утренние рейсы в/из Вены "МАУ" и "Австрийских авиалиний". Кроме того, отменен обеденный рейс из Лондона в Киев «Британских авиалиний».

Рейс в Франкфурт пока откладывается до 10.10 (расписание – 8.20).

По сообщениям западных СМИ, из-за мощных снегопадов имеются сложности в работе германских, бельгийских, британских аэропортов.