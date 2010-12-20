Конкурсная продажа МАУ может существенно пополнить госбюжет
Бутко заявляет, что ФГИУ занизил цену
Открытый конкурс по продаже государственного пакета акций авиакомпании "Международные авиалинии Украины" позволит получить за него цену, гораздо выше озвученной Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ).
Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав БУТКО.
«Я не исключаю, что могут появиться и другие предложения, и совершенно понятно, что, если будет изменена ситуация, и будет принято правительством волевое решение подойти по-другому к этой проблеме, и будет объявлен открытый конкурс с элементами аукциона, то цена будет гораздо выше однозначно», – сказал он.
По его словам, цена в 250 млн. грн., озвученная ФГИУ, занижена. «Мы анализировали мнения экспертов, фондовых аналитиков... Нет ни одного мнения на сегодня о том, что это нормальная цена. Наиболее низкая цена, о которой довелось слышать, это 420 млн. грн., самая высокая – 1,2 млрд. грн.», – сказал В.БУТКО.
В свою очередь, сопредседатель наблюдательного совета ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии» Григорий ГУРТОВОЙ, присутствовавший на пресс-конференции, не исключает, что если конкурс будет закрытым, то авиакомпании, которые, кроме «Днеправиа», проявят к приватизации интерес, могут обратиться в суд.
Напомним, 22 ноября т.г. председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО на пресс-конференции заявил, что ФГИУ считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна составлять не менее 250 млн. грн.
Авиакомпания «Днеправиа» выразила намерение приобрести госпакет за 516 млн. грн.