Тернопольская муниципальная милиция будет сама себя кормить

Тернопольская муниципальная милиция будет зарабатывать на себя сама.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской председатель Сергей НАДАЛ.

По его словам, состоять муниципальная милиция будет из 15 человек и будет подчиняться непосредственно мэру. С.НАДАЛ сказал, что автомобилей для этого подразделения выделять на будут, как и не будут предусматривать на него бюджетных средств. «Это будет самоокупающаяся структура за счет составления протоколов, штрафы от которых будут поступать в городской бюджет», - подчеркнул С.НАДАЛ.

Он заверил, что муниципальная милиция не будет дублировать функций работников городского отдела милиции. В виденье городского председателя «муниципалы» будут бороться со стихийной торговлей в городе, росписью фасадов, а также с самозахватами земли и незаконными застройками. Каждый из работников муниципальной милиции, по подсчетам мэра, будет иметь зарплату в размере 3 тыс. грн.

Положение о подразделении муниципальной милиции запланировано утвердить в начале следующего года.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря депутаты городского совета приняли решение о создании в Тернополе муниципальной милиции.