Провокация против первомайской колонны Блока Тимошенко не удалась

В Симферополе сегодня были освистаны сторонники Блока Юлии Тимошенко, принимавшие участие в традиционной демонстрации по случаю Дня солидарности трудящихся.

Как передает корреспондент УНИАН, колонна бютовцев (порядка 500-1000 человек) заключала проходившее на центральной улице Симферополя шествие по случаю Первомая. Перед бютовской колонной шла группа милиционеров, а уже за ней шествовали сторонники БЮТ и партии "Реформы и порядок" с флагами и символикой своих политических сил и воздушными шарами. Бютовцы выкрикивали лозунги: "Справедливость есть - за нее надо бороться!" и "Партий много, а «Батькивщина» одна!".

Увидев колонну бютовцев, шедшую по дороге, симферопольцы, пришедшие на демонстрацию и стоявшие на тротуарах, стали кричать: "Ганьба!", "Позор!", "Вон из Крыма!", "Юлю - геть!", "Юлю - на мыло!" и др. При этом пожилые крымчане освистали бютовцев. У тех, кто выкрикивал лозунги против лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, были замечены транспаранты с изображением Владимира Ленина, показывающим фигу, и надписями против лидера БЮТ, Президента США Джорджа БУША и активистки "оранжевой" революции Бабы Параски.

Свист и крики сопровождали колонну БЮТ до конца ее шествия. При этом сами бютовцы довольно спокойно реагировали на происходящее и даже улыбались.

В комментарии журналистам лидер крымской организации БЮТ, народный депутат V созыва Андрей СЕНЧЕНКО сказал, что на происходящее не стоит обращать внимание, при этом он отметил, что все это подготовлено оппонентами БЮТ - коммунистами. "Это подготовленный ГРАЧОМ (лидером коммунистов Крыма Леонидом ГРАЧОМ - УНИАН) прием. Проблема в том, что его политическая сила уже сходит с арены, и он пытается на противопоставлении Блоку Тимошенко, сплотить избирателей вокруг Компартии. Я думаю, что это бесполезно", - сказал А.СЕНЧЕНКО. Отвечая на вопрос, почему бютовскую колонну охраняло столько милиции, А.СЕНЧЕНКО сказал, что охрана "отсекала промежутки между колоннами и политическими партиями". При этом он отметил, что БЮТ специально не нанимал охрану. "Мы никого не приглашали (не приглашали охрану - УНИАН) и никого не выставляли", - подчеркнул депутат.