Мэр Полтавы: если из Киева потребуют оптимизации - сделаем

04:07, 15 декабря 2010
Общество
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"Представьте, какие средства высвободились"

Александр МАМАЙ
Мэр Полтавы Александр МАМАЙ готов сократить на 10% штат горисполкома, а уволенным работникам предложит работу в коммунальных предприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

«Если из Киева «спустят» требования по оптимизации структуры горисполкома, мэр их, конечно, выполнит. Уволенным работникам предложу работу в коммунальных предприятиях», - сказал мэр.

Также он сообщил, что 14 декабря депутаты горсовета проголосовали за сокращение расходов на содержание горисполкома на 548 тыс. 200 грн.

«При прошлой власти у нас и заместители городского председателя, и мэр, и все профильные комитеты каждый месяц рисовали себе премии большие. Сегодня этих премий нет, поэтому представьте себе, какие средства высвободились», - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти. На втором этапе админреформы произойдет оптимизация органов власти на местах.

 

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