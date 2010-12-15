Мэр Полтавы: если из Киева потребуют оптимизации - сделаем

Мэр Полтавы Александр МАМАЙ готов сократить на 10% штат горисполкома, а уволенным работникам предложит работу в коммунальных предприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

«Если из Киева «спустят» требования по оптимизации структуры горисполкома, мэр их, конечно, выполнит. Уволенным работникам предложу работу в коммунальных предприятиях», - сказал мэр.

Также он сообщил, что 14 декабря депутаты горсовета проголосовали за сокращение расходов на содержание горисполкома на 548 тыс. 200 грн.

«При прошлой власти у нас и заместители городского председателя, и мэр, и все профильные комитеты каждый месяц рисовали себе премии большие. Сегодня этих премий нет, поэтому представьте себе, какие средства высвободились», - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти. На втором этапе админреформы произойдет оптимизация органов власти на местах.