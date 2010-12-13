Наркоторговцы возили в Крым амфетамин в коробках из-под игрушек

Сотрудники Службы безопасности Украины и милиции задержали пятерых человек, которые наладили поставки синтетического психотропного вещества - амфетамина - в Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления СБУ, наркоторговцы продумали схему продажи так, чтобы избегать встреч с клиентами и непосредственной передачи денег и психотропного вещества из рук в руки. «Расплата с заказчиками и закупка новых партий осуществлялась через систему электронных платежей, а сам наркотик поступал в Крым рейсовыми автобусами в тщательно упакованных коробках из-под игрушек или чая. Далее амфетамин «расходился» по увеселительным заведениям - дискотекам, барам, клубам, а также распространялся посредниками во время проведения молодежных фестивалей», - говорится в пресс-релизе.

Экспертиза показала, что изъятое у наркодилеров вещество является синтетическим амфетамином высочайшего качества. По некоторым данным, столь высокий уровень наркотика синтезируют подпольные лаборатории одной из зарубежных стран и на территорию Украины он поступает уже не впервые.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный организованной группой в особо крупных размерах» Уголовного кодекса Украины. Ее санкция - до 12 лет лишения свободы. Ведется следствие.