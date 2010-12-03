"Укрспирт" не будет приватизирован

Парламент Украины зарегистрировал законопроект о внесении «Укрспирта» в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Текст проекта закона о внесении изменения в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации" (регистр. № 7414 от 2 декабря 2010 г.) опубликован на сайте Верховной Рады.

Инициатор законопроекта - Кабинет министров Украины.

Документом предлагается внести изменение в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, и внести в список Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности “Укрспирт”.

В пояснительной записке говорится, что необходимость дополнения перечня объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, связана с решением правительства объединить в одном новосозданном юридическом лице ГП "Укрспирт" все мощности по производству спирта этилового и все принадлежащие государству мощности по производству ликеро-водочных изделий.

В связи с этим происходит реорганизация государственных предприятий и объединений спиртовой и ликеро-водочной промышленности, которые относятся к сфере управления Минагрополитики, путем присоединения к государственному предприятию "Укрспирт" с созданием на базе реорганизованных предприятий отдельных подразделений.

Поскольку реорганизованные предприятия и объединения спиртовой и ликеро-водочной промышленности отнесены к перечню объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, то на Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" как на правопреемника имущественных прав и обязанностей государственных спиртовых и ликеро-водочных предприятий нужно распространить запрещение отчуждения из государственной собственности.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины постановлением №672 от 28 июля 2010 г. ликвидировал государственный концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности (концерн «Укрспирт») и создал государственное предприятие спиртовой и ликероводочной промышленности (государственное предприятие «Укрспирт»), которое стало правопреемником концерна «Укрспирт».

ГП «Укрспирт» образовано на базе имущества концерна «Укрспирт», государственных предприятий и объединений спиртовой и ликероводочной промышленности с отнесением предприятия к сфере управления Министерства аграрной политики.

Также постановлением предусмотрена реорганизации государственных предприятий и объединений спиртовой и ликероводочной промышленности, которые принадлежат к сфере управления Министерства аграрной политики, путем присоединения к государственному предприятию «Укрспирт», выделения имущества, с использованием которого изготовляется подакцизная продукция, и передачи такого имущества «Укрспирту».

Госпредприятие «Укрспирт» уполномочено осуществлять экспорт этилового и плодового спирта и оптовую торговлю ими.