МАУ готовятся продать в нужные руки?

Подготовка Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) к продаже государственного пакета акций авиакомпании «Международные авиалинии Украины» («МАУ») является неудовлетворительной. Об этом сообщил УНИАН первый заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат (НУ-НС) Александр БОНДАРЬ.

В частности, отвечая на вопрос с какой целью руководство ФГИ не препятствовало внесению в Устав «МАУ» пункта о приоритетном праве акционеров на выкуп акций, чем искусственно отсекло ряд потенциальных покупателей госпакета «МАУ» от возможности его приобретения, А.БОНДАРЬ отметил: «С одной целью – продать в нужные руки». «Единственное, что можно было бы сделать это более профессионально. Раньше в Фонде работало много профессионалов, которые могли это делать, а сейчас это делается бездарно, потому, что весь профессиональный состав был потерян за время руководством Фондом Семенюк, и сейчас Рябченко», - добавил он.

Кроме того, А.БОНДАРЬ не верит, что приоритетное право акционеров «МАУ» на выкуп акций, могло появиться в Уставе авиакомпании по ошибке. «Нет, ничего по ошибке не делается», - сообщил он.

Народный депутат считает, что наиболее правильным вариантом было бы проведение открытого конкурса по продаже государственного пакета акций «МАУ», что позволило бы обеспечить максимальный экономический эффект. «Ну, если бы он (конкурс - УНИАН) был объявлен, то, конечно, все происходило бы по-другому» - заявил А.БОНДАРЬ.

Избранный Фондом госимущества вариант продажи государственного пакета акций «МАУ» А.БОНДАРЬ назвал адресным. «Ну, конечно адресная, как еще может быть, если один покупатель и минимальная цена по оценкам экспертов», - отметил он.

Напомним, в соответствии с действующим Законом "Об акционерных обществах" (принят в апреле 2009 г.), преимущественное право акционеров на приобретение акций любого акционерного общества (частного или публичного) может как вноситься, так и не вноситься в Устав этого акционерного общества, в зависимости от решения акционеров.

Справка УНИАН. 5 ноября ФГИУ объявил о приватизации государственного пакета акций «МАУ».

22 ноября глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО на пресс-конференции заявил, что Фонд госимущества считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна составлять 250 млн. грн.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO). МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями