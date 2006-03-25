Кому избиратели доверяют свои интересы

32 кандидата в депутаты местных советов Тернопольской области имели судимости, сообщил журналистам начальник областного управления внутренних дел Василий ПИСНЫЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, „мы осуществляли проверки по запросам избирательных комиссий, также к нам обращались и некоторые партии, чтобы проверить чистоту своих рядов”.

Как сказал В.ПИСНЫЙ, кандидаты, которые имели судимости, входят в списки различных политических сил. Он отметил, что закон не запрещает гражданам, у которых погашена судимость, принимать участие в избирательной гонке. „Здесь речь идет, скорее всего, не о праве, а о морали: может ли человек, который когда-то совершил преступление, осуществлять представительство интересов общества?”, – сказал В.ПИСНЫЙ.

По его мнению, в отношении людей, которые желают занять публичные должности, закон должен был бы снимать „биографические завесы”, чтобы избиратели ориентировались, кому они доверяют свои интересы.